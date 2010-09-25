Bolu'da TAYAD'lı ailelere saldırı

T24- İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş düzenleyen Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyesi 44 kişilik grup, Bolu'da saldırıya uğradı.



İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyesi 44 kişi, Bolu’da saldırıya uğradı. Taş ve sopalarla saldıran gençlere, bir grup ülkücü ve sanayi esnafı da levye, tornavida ve sopalarla katıldı. Polis cop ve biber gazı kullanarak saldırganları etkisiz hale getirmeye çalışırken, kalkanlarla TAYAD üyelerini atılan taşlardan korudu.



Hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması ve var olduğunu ileri sürdükleri tecritin kaldırılmasını isteyerek geçen pazar günü İstanbul'dan yola çıkan TAYAD'lı grup, dün gece Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi’nden yoğun güvenlik önlemleri altında Bolu Dağı’nda bir akaryakıt istasyonuna getirildi. Burada kurdukları çadırlarda konaklayan TAYAD üyeleri bu sabah saat 09.30’da, D-100 Karayolu’nu takiben Bolu’ya yürümeye başladı.



Türk Bayrağı açıldı, mehter marşı çalındı

TAYAD üyesi 44 kişi yol üzerindeki köylerde bildiri dağıttı. Polis ve jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun üzerine çıkan bir kişi, grubu görerek Türk bayrağı açtı. İstasyonda müzik sisteminden mehter marşı çalındı. Polis, akaryakıt istasyonunda bulunanları uyararak marş çalınmasına izin vermedi.

50 kişilik grup saldırdı

Saat 13.00 sıralarında, TAYAD üyeleri Paşaköy kavşağına geldiğinde grup tek sıra olurken, polis de yanlarında sıralandı. Kent merkezi Cici Taksi mevkiine gelindiğinde ise gençlerden oluşan yaklaşık 50 kişilik bir gösterici grup küfürler ederek, taşlarla TAYAD'cılara saldırdı. TAYAD üyelerinin üzerine taş ve cam şişe yağarken, polis kalkanları kaldırarak grup üyelerinin yaralanmasını önledi. Polisler güçlükle gençleri yatıştırmaya çalıştı. Bu sırada sokak aralarından çıkanlarla birlikte grubun üzerine taş yağdı. Saldırıda bulunanlar ‘Kahrolsun PKK’, ‘En büyük asker bizim asker’ diye slogan atarak küfürler yağdırdı.



Sanayi kavşağında ikinci grup katıldı

Sanayi kavşağına gelindiğinde ise ellerine tornavida, levye, İngiliz anahtarı alan esnaf, bozkurt işareti yapan bir grup ve TAYAD üyelerini Cici Kavşağı’ndan itibaren takip eden göstericiler, yeniden saldırıya geçti. Kaldırımlarda sıralanan bazı vatandaşlar Türk bayrakları açarken, polis TAYAD üyelerini çember altına aldı. TAYAD üyeleri kol kola girerek birbirlerini korumaya çalıştı.



Polis 80 kişiyi güçlükle engelledi

Polis saldırıda bulunan yaklaşık 80 kişiyi güçlükle engelledi. Polisten sıyrılan bir grup karayolunun İstanbul istikametini ulaşıma kapattı. Saldırganlar, Ankara istikametine doğru yürüyen TAYAD üyelerine saldırmaya devam ederken, polis biber gazı ve cop kullanarak grubu dağıttı. Yaşanan kargaşa nedeniyle yolun her iki istikameti de ulaşıma kapandı. Polis saldırganları megafonla uyararak dağılmalarını istedi.



Jandarma önlem aldı

TAYAD üyeleri, D-100 Karayolu kenarında bulunan Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nın önüne geldiğinde jandarma da güvenlik önlemi aldı. İl Jandarma Komutanı Aybay İbrahim Ertaş saldırıda bulunan gençlerin bulunduğu gruptan bir kişi ile görüşerek yolun açılmasını istedi. Gençler bunun üzerine yolu ulaşıma açtı. Bu sırada jandarma kordonunu aşan iki genç, polislerin arasındaki TAYAD üyelerine taş atıp, tekmeyle saldırdı. Polis iki göstericiyi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi.



Polis ve jandarma kent çıkışına kadar yürüyen TAYAD üyelerini Çaydurt mevkiinde minibüslere bindirdi. TAYAD üyeleri Bolu’nun Gerede İlçesi’ne doğru hareket etti.



