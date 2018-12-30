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Bolu'da sahte içki imalathanesine baskın

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da jandarmanın sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir eve düzenlediği operasyonda, 110 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

30 Aralık 2018 18:52

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da jandarmanın sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir eve düzenlediği operasyonda, 110 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcalar Mahallesi\'nde bir evin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Cumhuriyet Savcılığı\'nın arama kararı doğrultusunda eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 110 şişe sahte içki, 1 alkollü içki damıtma işleminde kullanılan düdüklü tencere, 1 ruhsatsız tabanca, 738 tabanca fişeği, 1 antika tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 26 tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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