Bolu'da orman yangını(2)

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bolu’nun Göynük İlçesi’nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. 3 ayrı bölgede devam eden yangına Bolu itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sakarya, Adapazarı, Düzce, Kocaeli ve Bilecik’ten bölgeye sevk edilen ekipler müdahale ediyor. İlçe sakinleri de yangını söndürme çalışmalarına katılıyor.

KAYMAKAM VEKİLİ: YANGIN SİGARADAN ÇIKTI

Mudurnu İlçesi Kaymakamı ve Göynük Kaymakam Vekili Efecan Şahin, yangının sigara izmaritinden çıktığını düşündüklerini ifade ederek, “Yangının yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığını düşünüyoruz. 3 tane yangın söndürme helikopteri Orman Genel Müdürlüğü’müz tarafından bölgeye intikali sağlandı. 25 tane arazöz takviyesi geldi ve 4 tane dozerimiz çalışıyor. Şu anda ne kadar alanın yandığını tespit edemedik. Amacımız yangının yerleşim bölgelerinden uzak tutulması ve yangının bertaraf edilmesi. Yangın felaketini atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

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