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Eğitim

Bolu'da öğrencileri bunaltan tören

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU'da, 2017-18 eğitim- öğretim yılı açılış töreninde uzun süre ayakta sıcak altında bekleyen ilkokul öğrencileri zorlandı

18 Eylül 2017 16:51

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU\'da, 2017-18 eğitim- öğretim yılı açılış töreninde uzun süre ayakta sıcak altında bekleyen ilkokul öğrencileri zorlandı. Öğrenciler, öğretmen ve velilerinin verdiği suyla serinlemeye çalıştı.
Karaçayır Mahallesi\'nde bulunan Gazipaşa İlkokulu\'nda düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saat 11.00\'de başlayan tören için 6- 11 yaşlarındaki öğrenciler saat 10.30\'da okul bahçesinde hazır bekletildi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz\'ın ardından konuşan Vali Baruş, şöyle dedi:
\"Çocuklarımızın gelecekte başarılı birer insan olmasına çok önemli katkılar sağlayacak yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Eğitim süreci toplumların yetişmesinde, bireylerin geleceğe ilişkin umutlarının korunmasında gereklidir. Böylece toplumsal mutluluğun, birlik ve beraberliğin sağlanmasında, ülkelerin medeniyetler arasında ön sıralarda yer almasında çok önemli rolü olan bir süreçtir. Bugün vazgeçilmez hale gelen anaokulunu da kapsayan yılları da saydığımızda liseyi bitirene kadar çocuklarımızın asgari 13 yıl eğitim süreci içerisinde geçiyor. Üniversite sürecini de katarsak 17-18 yıla çıktığını görüyoruz. İnsan hayatının en önemli yıllarını kapsayan bu sürecin bireylerin ve toplumların hayatındaki rolü yadsınamaz.\"
Yakmaşık 1 saat süren protokol konuşmaları sonuna doğru öğrenciler sıcaktan bunaldı. Bir öğrenci ağladı. Sıcakta zorlanan öğrencilere öğretmen ve öğrencileri su verdi. Bir öğrenci annesinin yeleğinin altına sığınarak sıcaktan korunmaya çalıştı. Uzun süre ayakta beklemeleri nedeniyle yorulan öğrencilerden bazıları da yere oturdu.
Tören, şiir okunması, işaret dili korosunun şarkı söylemesi ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

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