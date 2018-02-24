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Bolu'da kuzenlerin arazi kavgası: 4 ölü (2) - Yeniden

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde amca çocukları arasında arazi anlaşması nedeniyle çıkan kavgada, O

24 Şubat 2018 22:08

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde amca çocukları arasında arazi anlaşması nedeniyle çıkan kavgada, O.B.\'nin tüfekle ateş ettiği 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Seben\'in Çeltikdere köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde oturan O.B. ile kuzeni Ayhan Büyüktopaç arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle O.B. yanında getirdiği tüfek ile Büyüktopaç Ailesi\'ne ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayhan, Taşkın, Emine ve Zekiye Büyüktopaç olay yerinde yaşamını yitirdi. Soner ve Mehmet Büyüktopaç ise ağır yaralandı. Yaralılar, çağrılan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu\'da bulunan hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından jandarmaya teslim olan O.B. gözaltına alındı. O.B.\'nin de çıkan kavga sonucu vücuduna aldığı sopa darbeleri ile yaralandığı öğrenildi.
Seben Kaymakamı İdil Özdemir köye gelerek yaşanan katliamla ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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