Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenci kavgası: 3 yaralı

Kürt oldukları için silahla tehdit edildiklerini açıklayan üniversite öğrencilerinden Rıdvan İşler'in bu sabah bıçakla yaralanmasının ardından, arkadaşları toplanarak karşıt görüşlü öğrencilere saldırdı. Çıkan kavgada Y.E ve kimliği belirlenemeyen bir öğrenci daha yaralandı.

Dicle Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrenciler iki gündür ülkücüler tarafından tehdit edildiklerini açıklamıştı. Tehdit iddialarının ardından Rıdvan İşler isimli öğrenci, üniversite çıkışında bindiği otobüste ülkücü olduğu iddia edilen bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırının ardından otobüsten atılan İşler, arkadaşları tarafından Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşler daha sonra polislerce hastaneden alınarak Bahçelievler Polis Karakolu'na götürüldü.

Rıdvan İşler'in kaldırıldığı Köroğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, Kürt öğrenciler de saldırıları protesto etmek amacıyla kampüste bulunan aktivite merkezi önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin yapıldığı yere ülkücü öğrenciler de gelirken polis eylem yapan öğrencileri çembere aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre ise, arkadaşları İşler'in yaralanmasının ardından toplanan yüzleri kapalı bir grup öğrenci, yüzlerini 'Faşistler nerede?' diye bağırarak karşıt görüşlü kişilere saldırdı. İddiasya göre, tekme tokat dövülen Y.E. ile adı öğrenilemeyen bir öğrenci yaralandı. Yaralanan iki öğrenci, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.