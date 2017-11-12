Bolu'da kaza: 2 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Safir Sokak\'ta meydana geldi. Vedat Kılıç yönetiminde 34 BF 087 plakalı otomobil ile Emin Demirel yönetimindeki 34 PR 1725 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Vedat Kılıç ile Emin Demirel\'in otomobilinde bulunan Elif Aktaş Demirel yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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