T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu'da kar yağışı

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU'da, TEM yolunun Gerede, Dörtdivan ve Cankurtaran geçişinde kar yağışı etkili olsa da ulaşım aksamadı

16 Kasım 2018 17:01

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU\'da, TEM yolunun Gerede, Dörtdivan ve Cankurtaran geçişinde kar yağışı etkili olsa da ulaşım aksamadı.
Bolu\'nun yüksek kesimlerinde sabaha kaşrı başlayan kar yağışı TEM yolunun Gerede, Dörtdivan ve Cankurtaran mevkiilerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması  yaptı. Kar yağışının etkisini azaltmasıyla ulaşımda aksama yaşanmadı. Otoyolun yanında bulunan yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKGEREDE Bolu DHA BOLU TEMGerede DörtdivanCankurtaranBoluTEMKarKarayollarıBölge MüdürlüğüOtoyolunFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24