Bolu'da kar yağışı

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU\'da, TEM yolunun Gerede, Dörtdivan ve Cankurtaran geçişinde kar yağışı etkili olsa da ulaşım aksamadı.

Bolu\'nun yüksek kesimlerinde sabaha kaşrı başlayan kar yağışı TEM yolunun Gerede, Dörtdivan ve Cankurtaran mevkiilerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının etkisini azaltmasıyla ulaşımda aksama yaşanmadı. Otoyolun yanında bulunan yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.



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