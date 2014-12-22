Bolu'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, Karayolları kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tuttu

Bolu'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Bolu kent merkezi karla beyaza büründü. Bolu'nun yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerinde ve köylerinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı.

Sabah işyerlerine gitmek için yola çıkacak olanlar araçlarının üzerindeki karları temizlerken, çocuklar kar yağışıyla sevince bürünerek oyunlar oynadılar.

Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde ise kar yağışı ulaşımı etkiledi. Bolu Dağı'nda yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, Karayolları ekipleri alarma geçerek sabaha kadar güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutarken, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım yavaşladı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi yetkilileri sürücülerin kış şartlarına uygun araçlarla yola çıkmalarını, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları uyarısında bulundu.

Kayak merkezi Kartalkaya'da ise otel işletmecileri kar yağışının sevincini yaşadılar. Kartalkaya'da yoğun kar yağışı sonucu pistlerde kar kalınlığı 30 santime, doğa harikası Abant'ta ise kar kalınlığı 20 santime ulaştı.