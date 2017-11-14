Bolu'da kamyonet cipe çarptı: 2 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, sürücüsü direksiyonda epilepsi nöbeti geçiren kamyonet cipe çarptı, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Salıbeyler Mahallesi Yayla Sokak\'ta meydana geldi. Direksiyonda nöbet geçiren epilepsi hastası Osman Ö. yönetimindeki 14 AL 174 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp önündeki Aysel Kayranbayır yönetimindeki 14 GD 050 plakalı cipe çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan Ali Abbas Ayaz, yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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