T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu'da kamyonet cipe çarptı: 2 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU’da, sürücüsü direksiyonda epilepsi nöbeti geçiren kamyonet cipe çarptı, 2 kişi yaralandı

14 Kasım 2017 20:24

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU’da, sürücüsü direksiyonda epilepsi nöbeti geçiren kamyonet cipe çarptı, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Salıbeyler Mahallesi Yayla Sokak\'ta meydana geldi. Direksiyonda nöbet geçiren epilepsi hastası Osman Ö. yönetimindeki 14 AL 174 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp önündeki Aysel Kayranbayır yönetimindeki 14 GD 050 plakalı cipe çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan Ali Abbas Ayaz, yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLUdaKazaSalıbeyler Mahallesi Yayla SokakDireksiyondaOsmanALAysel KayranbayırGDKazadaAli Abbas AyazYaralılarBoluBaysal Devlet Hastanesi Köroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24