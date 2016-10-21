Bolu'da kadına sözlü tacizde bulunan kişi tekme tokat dövüldü

Bolu'da önünde geçtiği mağazada kadın çalışanlara sözlü tacizde bulunan 52 yaşındaki B.B çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

DHA'nın haberine göre, olay, saat 13.15 sıralarında kentin en işlek caddesi İzzet Baysal'da meydana geldi. B.B, iddiaya göre önünden geçtiği ayakkabı mağazasındaki kadın çalışanlara laf atarak tacizde bulundu. Mağaza çalışanları B.B.'ye tepki gösterince, tartışma çıktı. Çevredeki bazı esnafın da müdahalesiyle kavgaya dönen olayda B.B, aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere yığıldı. B.B. de kaldırım taşı atarak karşılık vermeye çalıştı.

Kavgayı çevredeki diğer esnaf ve vatandaşlar ayırdı. Gelen 112 Acil ekibi, B.B.'ye müdahale etti. B.B., daha sonra ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Hastane polisi tarafından ifadesi alınan B.B.'nin kadınlara laf atmadığını, neden dövdüklerini anlamadığını söylediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.