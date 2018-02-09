Bolu'da kaçak akaryakıt ve puro operasyonu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, jandarmanın yol uygulamasında ve bir akaryakıt istasyonuna düzenlediği operasyonda 5 bin 600 adet kaçak puro ve 24 bin 507 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 Karayolu\'nun Nuhlar Köyü mevkiinde faaliyet gösteren bir akartakıt istasyonuna operasyon düzenledi. Operasyonda, bir tankerden depoya boşaltıldığı sırada 24 bin 507 litre kaçak mazot ele geçirildi. İstasyon sahibi ile ilgili hazırlanan tutanak idari para cezası için Bolu Defterdarlığı\'na gönderildi.

TEM\'in Bolu geçişinde uygulama yapan jandarma ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, yolcunun oturduğu koltuğun altındaki çantada 5 bin 600 adet kaçak puro bulundu. Purolara el konulurken, bir kişi gözaltına alındı.



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