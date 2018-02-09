T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu'da kaçak akaryakıt ve puro operasyonu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, jandarmanın yol uygulamasında ve bir akaryakıt istasyonuna düzenlediği operasyonda 5 bin 600 adet kaçak puro ve 24 bin 507 litre kaçak mazot ele geçirildi

09 Şubat 2018 16:59

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, jandarmanın yol uygulamasında ve bir akaryakıt istasyonuna düzenlediği operasyonda 5 bin 600 adet kaçak puro ve 24 bin 507 litre kaçak mazot ele geçirildi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 Karayolu\'nun Nuhlar Köyü mevkiinde faaliyet gösteren bir akartakıt istasyonuna operasyon düzenledi. Operasyonda, bir tankerden depoya boşaltıldığı sırada 24 bin 507 litre kaçak mazot ele geçirildi. İstasyon sahibi ile ilgili hazırlanan tutanak idari para cezası için Bolu Defterdarlığı\'na gönderildi.
TEM\'in Bolu geçişinde uygulama yapan jandarma ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, yolcunun oturduğu koltuğun altındaki çantada 5 bin 600 adet kaçak puro bulundu. Purolara el konulurken, bir kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLUBoluJandarma KomutanlığıD100 Karayolu Nuhlar KöyüOperasyondaBolu DefterdarlığıTEM BoluOtobüstePurolaraFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24