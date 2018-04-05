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Bolu'da hayvan pazarlarında şap karantinası sona erdi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, Şubat ayı sonunda salgın hastalık riskine karşı kapatılan hayvan pazarları, yapılan çalışmalar sonucunda hastalık bulgusu kalmaması nedeniyle yeniden açıldı

05 Nisan 2018 19:50

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, Şubat ayı sonunda salgın hastalık riskine karşı kapatılan hayvan pazarları, yapılan çalışmalar sonucunda hastalık bulgusu kalmaması nedeniyle yeniden açıldı.
Bolu\'nun Ilıcakınık köyünde hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın büyükbaş hayvanlarında görülen şap hastalığı nedeniyle il genelindeki hayvan pazarları Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararı ile 23 Şubat tarihinde kapatılmış ve hayvan pazarlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlatılmıştı. Yapılan dezenfekte çalışmaları sonucunda kentteki hayvan pazarlarında ve hayvanlarda şap hastalığı bulgusu kalmadı. Hastalığın ortadan kalkması nedeniyle hayvan pazarları yeniden açıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat, yapılan çalışmalar sonucunda hastalığın bitirildiği ifade ederek, \"Hastalıkla mücadele devam edecek. Rehavete kapılmamak gerekiyor. Şap hastalığı görülür görülmez kordon ve karantina başlattık. Bunun yanında belediyelerimizle koordineli olarak mevcut hayvan pazarlarını önlem amaçlı kapattık. Hemen başladığımız aşılama çalışması, eğitim, toplantı ve saha klinik kontrolleri neticesinde, önlem amaçlı hayvan pazarlarının kapatılmasının salgını engellemede büyük paya sahip olduğu ortaya çıktı\" dedi.

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