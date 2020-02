Bolu'da güneş enerjisi santrali tamamlandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Belediyesi tarafından kurulan güneş enerjisi santralinde aylık 10 bin hanenin kullanımına eş değer enerji üretilmesi öngörülürken, elde edilen enerji, içme suyu arıtma tesisinin enerji tüketiminde kullanılacak.

Bolu Belediyesi\'nin yatırım teşviki kapsamındaki Sarıcalar İçme Suyu Arıtma Tesisi arazisinde inşa edilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile aylık 10 bin hanenin kullanımına eş değer enerji üretilecek. Yapımına Kasım 2017\'de başlanan proje kapsamında toplam 19 bin 500 metrekarelik alanda kurulan santral 4 bin panelden oluşuyor ve yıllık 1 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretmesi planlanıyor. Santralden elde edilecek enerjinin yıllık 200 bin kilovatsaati Bolu Belediyesi Sarıcalar İçme Suyu Arıtma Tesisi\'nin enerji tüketimini karşılayacak. Geri kalanı ise Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.\'ye satılacak.

GÜNEŞTEN ENERJİ ELDE EDECEĞİZ

Santralin 10 gün içerisinde enerji üretmeye başlayacağını ifade eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, \"Ülkemizde hemen hemen her türlü enerjinin yüzde 95\'ini dışarıdan satın alıyoruz. Kalkınmakta olan bir ülkenin yüzde 95\'i kömür de dahil dışa bağlı ise bu büyük bir problemdir. Böyle bir problemi aşmak için de gerek akarsularımız üzerine yapılan HES\'ler ve barajlar, gerekse rüzgar ve güneş enerjileri yapılıyor. Bunlar bir de doğayla uyumlu yapılar. Bununla ilgili dünya epeyce yol aldı. Türkiye\'de ise hükümetimiz buna sonuna kadar destek veriyor. Şu an rüzgar enerjisi ile ilgili rüzgarın olduğu yerden türbinler yapıldığı gibi, güneş enerjisi ile ilgili de çalışmalar başladı. Biz de her konuda öncülük etmek istiyoruz. İnşallah bu yayılacak. Yayıldığı zaman da Allah\'ın verdiği güneşten enerji elde edeceğiz. Çevreye zarar vermemiş olacağız\" dedi.

Kent içerisinde de güneş enerjisi sistemlerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Yılmaz, \"Bolu Belediyesi\'ne ait binaların çatılarına bu sistemi takarak deneyeceğiz. Böyle bir yatırımın maliyeti yüksek. Bir yatırımcı ne kadar verimli olduğunu bilmeden bir yatırıma girmekten çekinir. Büyük çapta iş yapanlar zaten bunu bilip yapıyor. Biz Bolu çapında iş yapacaklar için önce bizim denememiz lazım. Biz denedikten sonra verimli sonuç alınırsa insanlara da önereceğiz\" diye konuştu.



