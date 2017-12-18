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Bolu'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bolu, Düzce ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen operasyonla 3 kişi, gözaltına alındı

18 Aralık 2017 15:39

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bolu, Düzce ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) düzenlenen operasyonla 3 kişi, gözaltına alındı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda Bolu\'da H.Ç., Düzce\'de saklandığı evde S.İ. ve KKTC\'de astsubay olarak görev yapan H.T., gözaltına alındı. Şüpheliler, Bolu İl Jandarma Komutanlığı\'na getirildi.

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