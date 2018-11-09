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Bolu'da düğün ve asker uğurlamalarında 22 silah ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da polis, bir ay boyunca düğün, asker uğurlama eğlencesi ve konvoylarında silah kullanımına yönelik yaptığı kontrollerde, 19 kurusıkı tabanca, 3 pompalı av tüfeği ele geçirdi

09 Kasım 2018 16:24

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da polis, bir ay boyunca düğün, asker uğurlama eğlencesi ve konvoylarında silah kullanımına yönelik yaptığı kontrollerde, 19 kurusıkı tabanca, 3 pompalı av tüfeği ele geçirdi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri son bir ayda düğün, asker uğurlama eğlencesi konvoylarında silah kullanımına yönelik uygulama yaptı. Ekipler, uygulamalarda 19 kurusıkı tabanca, 3 pompalı av tüfeği ele geçirdi. Silahlara el konulurken, kullanan kişilere adli ve idari ceza uygulandı.

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