T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bolu'da domuz gribi bir can aldı

Bolu'da 28 yaşındaki bir kadını domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

23 Kasım 2009 02:00

T24 - Bolu'da bir kadın, domuz gribinden hayatını kaybetti.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde rahatsızlanan 28 yaşındaki G.B, 18 Kasımda Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne getirildi. G.B, hastanede yapılan kontrollerin ardından Köroğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. G.B, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanede 20 Kasım'da hayatını kaybeden G.B'den alınan ve kontrol için Ankara'ya gönderilen kan tahlillerinde domuz gribi tespit edildi.

Hastane yetkilileri, G.B'nin domuz gribinden öldüğünün belirlendiğini açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24