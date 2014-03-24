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Yaşam

Bolu'da doğalgaz istasyonu havaya uçtu

Bolu şehirlerarası otobüs terminali yanında bulunan araçlara yönelik hizmet veren doğalgaz istasyonunda bu sabah 06.50 sıralarında,bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi

24 Mart 2014 12:44

Bolu'da, otobüs terminali yanında bulunan doğalgaz istasyonu büyük bir gürültü ile patladı. Alev topuna dönen istasyonda bulunan tüpler yaklaşık 70 metre havaya fırlayarak etrafa saçıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA'da yer alan habere göre patlama sesi, Bolu'nun birçok yerinden duyulurken, istasyonun yakınındaki yerleşim alanlarında oturanlar panikle yataklarından fırladı. Alev topuna dönen istasyondan ateşler yükselirken, tüpler meydana gelen patlamalar sırasında yaklaşık 70 metre yukarı fırlayarak etrafa saçıldı. İstasyon yanındaki otobüs terminalinin camları kırılırken, duvarlarda ve işyerlerinde hasar meydana geldi. Otobüs terminalinde bekleyenler de paniğe kapıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede gelerek alevlere müdahale etti. Polisler D-100 Karayolu'nu ulaşıma kapatırken, kimsenin istasyona yaklaşmasına izin vermedi. İtfaiyenin patlama riskinin kalktığını bildirmesiyle birlikte yol ulaşıma açılırken, alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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