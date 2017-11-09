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Bolu'da av tüfeği ile vurulan 3 kedi yaralandı, 1 köpek telef oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU’da 3 mahallede kimliği belirsiz kişilerin av tüfeği ile ateş ederek vurduğu köpek telef oldu, 3 kedi yaralandı

09 Kasım 2017 17:05

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU’da 3 mahallede kimliği belirsiz kişilerin av tüfeği ile ateş ederek vurduğu köpek telef oldu, 3 kedi yaralandı. Yaralı hayvanlar, veteriner kliniğinde tedavi edilerek kurtarıldı.
Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) Başkanı Melek Ünal ve bazı dernek üyeleri Kültür, Dodurga ve Yukarısoku mahallelerinde yaralı halde buldukları 3 kedi ve 1 köpeği tedavi ettirmek için veterinere götürdü. Veteriner Tıp Merkezi’nde tedavisi başlatılan hayvanların çekilen röntgenlerinde vücutlarında saçma tespit edildi. Ameliyata alınan hayvanların vücutlarındaki saçmalar çıkarıldı. 3 kedi sağlığına kavuşurken, 1 köpek kurtarılamayarak telef oldu.
Hayvanların tedavisini yapan Bolu Veteriner Tıp Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Burhan Karabaş, \"Kedilerin bedenlerinde tüfek saçmaları vardı. Biz ameliyatla bunları çıkardık. Bir köpeğimizi çok uğraşmamıza rağmen kurtaramadık. Kedilerimizden birinin arka ayağında kısmen sakatlık kalsa da onu da kurtardık. Bu hayvanlar kurşunlanma sonucu, saçma isabet etmiş ve yaralanmış. Bir kedimizden 8 tane saçma çıkardık\" dedi.
Olayın, ardından BOLHAYKO Derneği Başkanı Melek Ünal, hayvanlara zarar veren kişinin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulundu. Melek Ünal şöyle konuştu:
\"İnsanlarda merhamet duygusu tamamen kaybolmuş. Bir sürü kedi, köpek vurulmuş. Ölenlerin haddi hesabı yok. Hayvanseverlerin desteği ile elimizden geldiğince hayvanları korumaya çalışıyoruz. Ama bu hayvanlara bu eziyeti yapanın tespit edilmesi gerekiyor. Çok fazla şiddete yönelik hareketler var. Sopa ile vurma, tekmeleme gibi olaylar çok yaşanıyor. Bunun önüne bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Şu anda 3 mahallede bu tarz olaylar birebir tespit edildi. Bunun dışında diğer mahallelerde de silahlı olmasa da yaralama olayları oluyor. Bununla ilgili gerekli başvurular yapıldı. Valilik ve Savcılık bu konuyla ilgili araştırma başlattı. İnsanlarımız böyle olayları görürse sessiz kalmasınlar. Mutlaka şikayet etsinler\" diye konuştu.

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