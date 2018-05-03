Bolu'da art arda 2 deprem

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da sabaha karşı iki dakika arayla Richter ölçeğine göre 3.8 ve 4.0 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı\'nın verilerine göre, saat 05.30\'da merkez üssü Bolu olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7.1 kilometre derinliğinde olan bu depremden 2 dakika sona, bu kez bölge 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı. Bu depremin derinliği de 9.45 kilometre olarak ölçüldü. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise ilk depremin büyüklüğünü 3.9, merkez üssünü ise Yeşilçele köyü olarak saptadı. Enstitü, ikinci depremin büyüklüğünü de 3.8, merkez üsünü ise Çukurören köyü olarak açıkladı.