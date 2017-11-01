Bolu'da 77 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, FETÖ/PDY’nin Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) yapılanması davasında, eski Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun’un da aralarında bulunduğu 10’u firari, 77 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AİBÜ’de görev yapan akademisyenlere yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 75 akademisyen hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar, firari sanıklar Mehmet Yazıcı ve Kenan Gümüştekin için ise ‘Silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların, yargılanmasına devam edildi. Bolu Adliyesi’ndeki Ağır Ceza Mahkemesi salonunun küçük olması nedeniyle Belediye Nikah Salonu’nda görülen duruşmaya, 23 tutuklu sanık ile, AİBÜ eski Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bahar’ın da aralarında yer aldığı bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

İlk olarak Mahkeme Başkanı Seyfi Han, davanın geldiği aşama konusunda sanıklara ve avukatlara bilgilendirmede bulundu. Toplam 44 sanığın dijital materyallerinin çözümlerinin ellerine ulaştığını anlatan Han, telefonlarda Bylock kalıntısı olduğu tespit edilen 4 sanığın bu uygulamayı hangi GSM hatları üzerinden kullandığının belirlenmesi için bilirkişi görevlendirildiğini ifade etti. Duruşmada daha sonra sanık avukatları tevsii tahkikat taleplerini iletti.

Avukatlarının savunmalarının ardından söz hakkı verilen tutuklu sanıklardan Murat Özkan, hakkındaki Bylock tespitlerini kabul etmediğini ifade ederek, \"Bilirkişi raporlarının yeniden incelenmesini talep ediyorum. Ben bilgisayar doktoruyum, bilgisayardan iyi anlarım. Bylock uygulaması tespitinde eksik ve yanlışlıklar var. Ben Amerika\'da ve Türkiye’de önemli bir Avrupa Birliği Proje yazarıyım. Bu nedenle çok sayıda kişiyle telefon görüşmesi yapmış olabilirim. Konuştuğum her kişinin FETÖ’cü olup olmadığını araştırma imkanım da yok” diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Seyfi Han, savunmasını yapan Özkan\'a seslenerek, \"Bolu\'daki açılan tüm FETÖ davalarında senin adını görüyorum. Oktay Güneş, Murat Özkan ve Davut Alcı bu örgütün santrali görevini yapmış. Hakkında dava açılan FETÖ sanıklarının neredeyse tamamı ile konuşmalarınız tespit edilmiş\" dedi.

Özkan, iddiaları yine reddetti. Duruşma, tevsii tahkikat taleplerinin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.