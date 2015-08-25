Bolu'da 50 bin hektar yeşil alan imara açıldı; Vali, 'Toplam ormanların binde 5'i bile değil' dedi

Bolu'da aralarında orman arazilerinin de bulunduğu 51 bin hektarlık yeşil alan, turizm yatırımları için imara açıldı. Bolu Valisi Aydın Baruş, Kartalkaya Kayak Merkezi ile Karacasu Termal Turizm Merkezi arasında kalan yaklaşık 51 bin 450 hektarlık yeşil alanın ’Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ ilan edilmesiyle ilgili olarak, "Yatırım için tahsis ettiğiniz ormanlık alan o ilin toplam ormanlarının binde beşini geçmiyor. Yapılacak yatırımlarda da ormana kalıcı zararlar verecek bir durum kesinlikle söz konusu olmayacak" yorumunu yaptı.

DHA'dan Mutlu Yuca ve Taner Bayar'ın haberine göre, doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’da aralarında orman arazilerinin de bulunduğu yaklaşık 51 bin hektarlık yeşil alan turizm gelişim bölgesi ilan edilerek turizm yatırımları için imara açıldı. Bolu Valisi Aydın Baruş, turizm bölgesi ilan edilen bölgelerde turizm yatırımlarına teşvikler verileceğini belirterek, "Yatırım için tahsis ettiğiniz ormanlık alan o ilin toplam ormanlarının binde beşini geçmiyor. Yapılacak yatırımlarda da ormana kalıcı zararlar verecek bir durum kesinlikle söz konusu olmayacak. Bu alanda yatırım yapacak turizmciler yaptıkları alanın üç katı kadar alanı ağaçlandıracaklar" dedi.

'Teşvik kapsamında imara açılan alanın içinde Seben Taşlıyayla Gölü de var'

Bolu’da Köroğlu dağlarının eteklerinde bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi ile Karacasu Termal Turizm Merkezi arasında kalan yaklaşık 51 bin 450 hektarlık yeşil alan ’Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ ilan edildi.



Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu’nun kararı da Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bolu Merkez, Dörtdivan, Kıbrıscık ve Seben ilçelerinin sınırları içinde kalan ve Abant’ın 7 katı büyüklüğünde olan Seben Taşlıyayla Gölü ile Aladağ Göleti ve kamp alanlarını da kapsayan yaklaşık 51 bin 450 hektarlık yeşil alan doğa ve turizm yatırımları için teşvik kapsamına alınarak imara açıldı. Bölge içerisinde kalan Gölcük, Aladağ Göksü ve Beşpınarlar Tabiat Parkları ise teşvik kapsamı dışına alınarak, bu alanlarda yapılaşmanın önüne geçildi.

Vali'den ik yorum: Bu Bolu’nun uzun süredir beklediği bir karardı

22 Ağustos günü Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Kartalkaya kayak merkezinden başlayarak Karacasu Termal Turizm Merkezi’ne kadar olan yaklaşık 51 bin hektarın üzerinde olan alanın ’Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ olarak ilan edildiğini açıklayan Vali Aydın Baruş şunları söyledi:

"Bu Bolu’nun uzun süredir beklediği bir karardı. Daha önce söz konusu bölgede bütünsel olarak olmasa bile, ayrı ayrı bölgelerde turizm alanı ve turizm merkezi olarak ilan edilmiş bölgeler vardı. Bakanlar Kurulu kararının esas faydası, bu alanın bütünsel olarak gelişim bölgesi ilan edilmesidir. Bu gelişim bölgesinde yatırımcılar bir takım teşviklerden yararlanacaklar.

Vergi indirimi, işveren sigorta prim desteği, KDV indirimi gibi teşvikler yatırımcıların bu bölgeye yatırım yapmasını sağlayacak. Özellikle Taşlıyayla göletinin bulunduğu alan değerlendirebilir bir alan olduğu için spor ve doğa turizmine yönelik çalışmalar ivme kazanacak. Bu açıdan Bolu doğasıyla ve tabiat varlıklarıyla ülkemizin cennet köşelerinden biri. Bu güzelliklerini insanların değerlendirebileceği bir potansiyele sahip olacak."

'Yapılacak yatırımlarda ormana kalıcı zararlar verecek bir durum söz konusu olamayacak'

Vali Baruş, Kültür Koruma ve Teşvik Bölgesi ilan edilen yerlerde ormanlık alanlar konusunda bir takım kısıtlamaların getirildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bu alanlardaki hazine arazileri turizm yatırımlarına tahsis edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tasarrufuna geçiyor. Özel mülkiyet ve vakıflara ait araziler yine kamulaştırılabiliyor. Yatırımlar için gerekli hazine arazisi yoksa eğer, bu alanda bulunan ormanlık kısımlar da turizm yatırımlarına tahsis yapılabiliyor. Ama bu konuda bir sınırlama var. Tahsis ettiğiniz ormanlık alan o ilinin toplam ormanlarının binde beşini geçemiyor.



Yapılacak yatırımlarda da ormana kalıcı zararlar verecek bir durum kesinlikle söz konusu olamayacak. Bu alanda yatırım yapacak turizmciler, yaptıkları alanın üç katı kadar alanı ağaçlandıracaklar. Yatırımcılar ayrıca üç yıllık bedelini de ödemek koşuluyla ağaçlandırma bedeli ödüyorlar. Yatırım yapılacak alanda orman varlığına bir müdahale söz konusu ise, bunun bir kaç katı kadar alanın tekrar ağaçlandırılması gibi orman varlığının devam ettirilmesi gibi bir düzenleme var.



Bu alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapacağı imar planları çerçevesinde bu yatırımları yürütecekler. Doğaya kalıcı zarar verilmesine asla müsade edilmeyecek. İlan edilen bölgede üç tabiat parkımız var. Gölcük, Aladağ Göksu ve Beşpınarlar Tabiat Parkı gibi alanlar bu gelişim bölgesi haricinde bırakıldı. Bu sınırlar dahilinde o alanlara bir yapı yapılması söz konusu olmayacak."