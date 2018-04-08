T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2) Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerine; 'Bolu'da 4

08 Nisan 2018 05:06

Sayın yazı işleri müdürlerine;
\'Bolu\'da 4.9 büyüklüğünde deprem\' başlıklı haberimizi kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz.
----------------------------------
BOLU\'da meydana gelen deprem ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü\'den yapılan açıklamalarda AFAD, depremin şiddetini 4.7, Kandili Rasathanesi ise 4.9 olarak bildirdi. Depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi. Panik yaşayanlar vatandaşlar ise sokağa döküldü.
AFAD: 4.7
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 00.16\'da merkez üssü Bolu Merkez olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
KANDİLLİ: 4.9
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü\'nün verilerine göre ise saat 00.16\'da merkez üssü Bolu Yeşilçele Köyü olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bolu\'nun yanı sıra Düzce\'de de hafif şekilde hissedildi. Saat 00.29\'da ise merkez üssü Çukurören köyü olan 2.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SayınBOLUAFADKandilli RasathanesiDeprem Araştırma EnstitüsüKandili RasathanesiDepremdePanik yaşayanlarAcil Durum Yönetimi Başkanlığı AFADBolu Merkez olan 4KANDİLLİRasathanesiYeşilçele KöyüBoluDüzceSaat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24