Bolu'da 25 yayla evi için yıkım kararı verilmesine tepki

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da kaçak yapıldığı belirlenen 25 yayla evi için yıkım kararı verildi. Köylüler, yaylada eylem yaparak duruma tepki gösterdi.

Bolu Valiliği İl Özel İdaresi, yaylaların işgal ve kaçak yapılaşmaya karşı korunması, aykırı kullanımın önlenmesi, mera ve yaylaların amacına uygun kullanılmasını düzenleyen \'Bolu İli Mera ve Yaylakları Koruma ve Kullanma Usul ve Esasları Yönergesi\'ne aykırı kaçak yapıldığı belirlenen 25 evin mühürlenerek yıkılmasına karar verdi. Evlerden bazıları yıkıldı.

4 EV VE 1 BARAKININ MÜHÜRLENDİĞİ YAYLADA EYLEM

Yakuplar Köyü Yaylası\'ndaki 25 yayla evinden 4\'ü için yıkım kararı verildi. Doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde olan yaylada köylülerin tatilcilere yöresel ürün satmak için yaptığı 4 tarafı bezle çevrili 1 baraka da mühürlendi. Evlerini boşaltmaları için 1 ay süre verilen köylüler eylem yaparak duruma tepki gösterdi.

KÖYLÜLER TEPKİLİ

Yaylada toplanan köylülerden 60 yaşındaki Kemal Bilcan, hayvancılıkla uğraştığını belirterek, şöyle dedi:

\"Bu evleri geçen yıl yaptık. Yıkım kararı geldi, mühürlediler. 1 ay içinde evi boşaltmamızı isteyerek yıkacaklarını söylediler. Bu yayladakilerin hepsi hayvancılıkla uğraşan insanlar. Dedelerimiz bile bu yaylada kalmışlar. Yıllardan beri biz burada ev yapıyoruz. Bu yaylada 25 ev var. Neden 4 tanesi yıkılıyor? Suçsa hepsine suç. Bolu genelinde 10 bin yayla evi var. Neden 25 tanesi yıkılıyor? Biz mecburen yaylaya geliyoruz. Buraya çıkmazsak hayvancılık yapamayız. Bizim gelir kaynağımız burada yaptığımız hayvancılık. Yetkililerden yardım bekliyoruz.\"

KÖROĞLU DERNEĞİ\'NDEN DESTEK

Köylülere, Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Mahmut Alan da destek verdi. Köylülerin eylemine katılan Mahmut Alan, şöyle dedi:

\"Bu evler şato değil, villa değil. Bu yaylalardaki haklar, bu vatandaşlarındır. 6 direk dikilmiş, güneşten korunmak için bez örtülmüş. Buraya bile mühür vurularak yıkım kararı çıkarılmış. Bu insanlar Uganda Cumhuriyeti vatandaşı değil. Bu vatandaşlar ülkenin öz çocukları. Buradaki uygulamada bir hata var. Devletimizin yetkilileri vatandaşın evini yıkmaz. Burada Köroğlu\'nun torunları var. Burada ev yıkılmaması lazım.\"

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