Bolu'da 25 araç birbirine girdi

Bolu kent merkezinde etkili olan sis ve buzlanma nedeniyle 5 ayrı noktada 25 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.



Karacasu beldesi yolunda sabah saatlerinde sis ve buzlanma nedeniyle 4 ayrı noktada bir tır, iki kamyonet ve 17 otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Yoğun sis nedeniyle Karacasu yolunda görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken, kazaların ardından kara yolları ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı.



TIR evin bahçesine girdi



Öte yandan, Karacasu yolundaki buzlanma ve sis nedeniyle kayan, Hüseyin Bayram yönetimindeki 14 BD 735 plakalı tır, diğer araçlara çarpmamak için yoldan çıkarak bir evin beton bahçe duvarını yıktı.



Öte yandan, Bolu'nun Paşaköy kavşağında da 5 otomobilin karıştığı zincirleme maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.



Kazalar nedeniyle Karacasu yolunda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanırken, polis ve jandarma ekipleri kaza yapan araçların kaldırılması ve başka kazaların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.



