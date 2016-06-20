Bolu ve Abant’a havalimanı yapılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Bolu merkeze stol tipi ve Abant Tabiat Parkı mevkisine ise küçük uçakların inerek park yapabileceği 2 havalimanı projesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Coşkunyürek, çalışmalar devam ettiği için tarih veremediğini belirtti.

Hürriyet’in haberine göre, Coşkunyürek, "Bolu'muza düşündüğümüz stol tipi bir havalimanını sayın başbakanımız talimat buyurmuştu. İnşallah onu da Bolu'muza kazandırmayı düşünüyoruz. Şu anda hem Altyapı Genel Müdürlüğü, hem Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, hem de Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünden arkadaşlarımız iki defa geldiler Bolu’ya incelemelerini yaptılar. Bir iki yer tespiti yapılmış ama biz 'daha iyi bir şekilde çalışın' dedik. Önümüzdeki günlerde belediyemizle de irtibata geçecekler" ifadelerini kullandı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş'i ziyaret eden Coşkunyürek, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmasında herkesin kullanabileceği stol tipi bir havalimanını Bolu’ya kazandırmanın en büyük arzularından bir tanesi olduğunu söyleyen Coşkunyürek, şunları kaydetti:

"Yine hava parkı olarak kullanabileceğimiz Abant üzerindeki karayollarına ait bir yerimizi de hava trafiği için orada bir pist yapıp özelikle küçük uçakların inip kalkabileceği veya park edilebileceği bir yer de planlarımız dahilinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabii ki bunlar şu anda ham çalışmalar olduğu için tarih ve zaman veremiyoruz ama bunlar için önümüzdeki günlerde daha net ifadeler kullanmış olacağız. Bakanlık olarak Bolu merkezde yapacağımız stol tipi havalimanı ile Abant'ta yapacağımız ve küçük uçakların ineceği hava park alanı ile Bolu'muza 2 tane havalimanı yapmayı planlıyoruz."