Bolu Valisi'nden sığınmacılara: Grup halinde dolaşmayın, akşam 9'dan sonra evde olun, aşırı baharatlar kullanarak komşuları rahatsız etmeyin

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte yaşayan sığınmacı grupların temsilcileri ile yaptığı toplantıda grup halinde dolaşmamalarını, akşam 9'dan sonra evde olmalarını ve kadınlara sabit bakmamalarını söyledi.

Bolu Valiliği, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "yabancı misafir temsilcileriyle" toplantı yapıldığını duyurdu. Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlığında düzenlenen toplantıya kentte yaşayan Iraklı, Suriyeli, Afganistanlı, İranlı sığınmacılar katıldı.

Valilikten yapılan açıklamada "Toplantıda ilimizde bulunan yabancı uyruklu misafirlerimizin dikkat etmesi gereken hususlar tercümanlar aracılığıyla yabancı uyruklu misafirlerin temsilcilerine aktarıldı" denildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı konuşmada “Özellikle huzur ve güven ortamının sürekli olması amacıyla Türk halkının tepkisini çeken, yabancılara karşı anti pati uyandıran eylem ve hareketleriyle ilgili bazı araştırmalar yaptırdık” dedi.

Yemeklerde baharat kullanımından, eve giriş saatine kadar dikkat edilmesi gereken kurallar

Toplantıda kentteki sığınmacılar tarafından dikkat edilmesi istenen maddeler şu şekilde sıralandı:

-Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olunması

-Toplumla uyum içerisinde hareket edilmesi

- Park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde dolaşılmaması

-Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlara dikkat edilerek birlik ve beraberliği bozucu yanlış anlaşılmalara sebep olacak ifadeler kullanılmaması

- Siyasi tartışmalara girilmemesi ve gerginliklerden uzak durulması

- Toplumun tepkisini çekecek eylem ve davranışlardan uzak olunması

- Özellikle kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması

- Kendi aranızda bireyler arasında meydana gelen münferit olayların büyütülmemesi

- İş yeri sahiplerinin iş yerlerinin isimlerinin Türkçe konulması

- Covid 19 aşılarının yaptırılması

- Türkçe dil kurslarına ve meslek edindirme kurslarına katılım sağlanması

- Saat 21:00’den itibaren zorunluluklar dışında herkesin evinde olması

- Herhangi bir şekilde diğer sakinleri rahatsız edecek yüksek sesli konuşmalardan ve görüntülerden uzak durulması

- Yüksek sesle etrafı rahatsız edecek şekilde müzik dinlenilmemesi

- Kişisel temizliğe ve çevre temizliğine dikkat edilmesi

- Toplumumuzun ahlaki değerlerine karşı hassas olunması

- Kamu düzenini ve güvenliğini bozan kişiler görüldüğünde mutlaka güvenlik güçleriyle irtibat kurulması

- Park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde bulunulmaması

- Kurumsal sosyal medya hesapları dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi

- Toplumda meydana gelen olumsuz olayların sosyal gerginlik haline dönüştürülmemesi

- Kanunlara göre bir suç işlendiğinde bu eylem mutlaka cezalandırılacağından nelerin suç olduğunun öğrenilmesi, güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olunması

- Hepimizin sığınağı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kıymetinin bilinmesi, ülke menfaatlerini koruma konusunda hassas olunması

- Türk Bayrağı’nın dışında herhangi bir bayrak, flama, afiş ve benzeri sembollerin taşınmaması

- Mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuların rahatsız edilmemesi