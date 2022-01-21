Bolu Valiliği: Yaylalara ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

Bolu Valiliği, kentte beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yaylalara ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda, Bolu’nun 1950 yılından bu yana en yoğun kar yağışını 16-18 Ocak’ta aldığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, Bolu genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren daha etkili kar yağışının başlayarak, 24 Ocak günü akşam saatlerine kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, il genelinde tipi ve buzlanma ile daha soğuk havanın hakim olacağı belirtildi.

"Araçları güvenli park edin"

Yoğun kar yağışının etkili olacağı 4 gün boyunca daha dikkatli ve tedbirli olunması istenilen açıklamada, “Vatandaşların, yaylalara çıkmamaları, zorunlu haller dışında meskenlerinde kalmaları, mecburi olmadıkça trafiğe çıkmamaları, araçlarını mümkün olduğunca kapalı ve güvenli ortamlara ve görevli ekiplerin karla mücadelelerini etkilemeyecek şekilde park etmeleri, ticari olmayan araçlarda dahi kış lastiği kullanmaları, araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları, hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hayvanlarının yem ve su ihtiyaçlarını önceden planlamaları gerekmektedir” denildi.