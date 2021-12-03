Bolu Üniversitesi Rektörü Alişarlı, Ensar Vakfı ve Ülkü Ocakları üyeleriyle görüştü: İş birliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı aynı gün içinde hem Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti hem de Ensar Vakfı üyelerini ağırladı.

Üniversite’den yapılan açıklamada Ensar Vakfı’nın ziyaretine ilişkin “Ensar Vakfı’nın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile yapabileceği ortak proje ve akademik çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Alişarlı, nazik ziyaretlerinden dolayı Ensar Vakfı Bolu Şubesinin değerli yöneticilerine teşekkür etti” denildi.

Ülkü Ocakları ile yapılan görüşmeye ilişkin ise, “Ziyarette, manevi ve kültürel değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirilmesinde yapılacak iş birliği çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.” ifadeleri kullanıldı.