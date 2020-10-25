Bolu'nun Kuzfındık köyünde yangın: Bir evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı

Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık Köyü'nde bir evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı. Yangın kontrol altına alınırken, 12 evin yandığı belirtildi.

Köydeki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. Çalışmalara köylüler de kendi imkânlarıyla destek veriyor. Evlerinin yandığını gören bazı yurttaşlar sinir krizi geçirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da geldiği bölgede sağlık personeli hazır bekletildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında ekiplerden bilgiler alan Vali Ümit, daha sonra açıklamalarda bulundu. Bolu Valisi Ahmet Ümit, 12 ev ve ahırların yandığı bölgede incelemelerde bulunup, söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Vali Ümit, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Şu anda yanan evin 12 tane olduğu söyleniyor. Can kaybı yok. Hayvan kaybımız noktasında çelişki var. Birkaç tane kayıp olduğu söyleniyor. Ama şu anda tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılıyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınıyor. Çıkış sebebinin baca yangını olduğunu öğrendik. Böyle ifade edildi. Önce bir bacadan ateş attığı, ardından da çatıya sıçradığı sonra da diğer evlere yöneldiği şeklinde bilgi var elimizde ama araştırma sürüyor" dedi.

Bolu Valisi: Can kaybı yok

Yangında can kaybının olmadığını söyleyen Ümit, “Maalesef 1 buçuk saat önce Kuzfındık köyünde bir yangın çıktı. Evlerin ahşap olması nedeniyle rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yaklaşık 11-12 tane ahşap ev maalesef yandı. Can kaybımız yok. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kaybolanlar olduğu söylendi. Şu anda kontrol altına alınmak üzere. Çalışmalar devam ediyor. Yangının neden çıktığıyla ilgili bilgi henüz yok. Araştırılacak." dedi.

Belediye Başkanı: 12 ev tamamen yandı

Habertürk TV'ye konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, "Olayda 12 ev tamamen yandı. Şu anda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Vatandaşlarımızdan ve itfaiyecilerden hafif yaralananlar var. Şu an için en büyük endişemiz yangının ormana sıçraması. Çünkü köyün dört bir yanı ormanlarla kaplı”açıklamasını yaptı.