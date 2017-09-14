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Politika

Bolu MHP'de 400 kişi istifa etti

Murat KÜÇÜK BOLU, (DHA) - BOLU'da, aralarında eski il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkan adayı, milletvekili adaylarının bulunduğu 400 kişi MHP'den istifa etti

14 Eylül 2017 18:48

Murat KÜÇÜK BOLU, (DHA) - BOLU\'da, aralarında eski il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkan adayı, milletvekili adaylarının bulunduğu 400 kişi MHP\'den istifa etti.
Bolu Adliyesi önünde toplanan partililer, burada açıklama yapmak istedi. Polisin uyarısı üzerine adliyenin karşısındaki Anıtpark\'a geçen partililer, burada kendilerine dağıtılan istifa dilekçelerini imzaladı. Grup adına açıklama yapan eski il başkanı Mustafa Özdemir, 50 yıldır Türkiye\'nin geleceği için çok şey bekledikleri partilerinin yanlış yola gittiğini, yanlış adımlar attığını gördüklerini söyleyerek şöyle dedi:
\"15 yıldır partimize ağır küfürler eden bir siyasi parti ile yan yana gelinmesi ve onlara destek olunması gibi milliyetçi düşüncenin asla kabullenemeyeceği yanlışlara artık tahammülümüz kalmamıştır. Buradaki arkadaşlarımız bu partiye yıllarca hizmet etmiş kişilerdir. Burada istifa edenler eski il başkanıdır, ilçe başkanıdır, belediye başkanı adayıdır, milletvekili adayıdır. Artık buramıza gelmiştir. Bu nedenle üzülerek de olsa istifa ediyoruz. 50 yıldır bağlı bulunduğumuz siyasi partiden ayrılıyoruz. Bizim gönlümüzde milliyetçi, ülkücü düşünceyi silmemiz mümkün değildir. Bu 400 kişi idealist insanlardır. Türkiye\'nin kaderini kimseye terk etme niyetinde değildirler. En doğrusu hangi kuruluş olursa orada mücadelesini devam ettirecektir.\"
Açıklamanın ardından partililer istifa dilekçelerini adliyede Merkez İlçe Seçim Kurulu\'na teslim etti.

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