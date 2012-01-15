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Yaşam

Bolu Köpek Barınağı'ndaki hayvanlar donarak öldü

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava, Bolu’da da yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

15 Ocak 2012 02:00

T24 - Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava, Bolu’da da yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Bolu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bazı hayvanlar donarak öldü. Barınaktaki durumu yetkililere haber veren gönüllüler gördükleri manzara karşısında dehşete düştü.
 

Soğuk hava ve kar yağışı, Bolu Köpek Barınağı’nda “insanlıkla” birlikte can alıyor. Yetkililerin soğuk karşısında ölüme terk ettiği köpekler, soğuktan ölüyorlar.


Dün gece sosyal paylaşım sitelerinde yer bulan katliamdan sonra, Bolulu hayvanseverler, hayatta kalan köpekleri kurtarmak için çaba sarf ediyorlar.


Sahipsiz hayvanların donarak öldüğü haberini alan kısa adı HAYTAP olan Hayvan Hakları Federasyonu’ndan gönüllü bir ekip HAYTAP Yaşam Arabası ile barınağa ulaşmaya çalıştı. Ancak kar yolları kapattığı için barınağa yürüyerek ulaşan gönüllüler, barınakta gördükleri manzara karşısında dehşete düştü.



‘Soğuktan değil dehşetten donduk'


Radikal’de yer alan habere göre, federasyon merkez yönetimine telefonla bilgi veren gönüllüler, “Gördüğümüz manzara karşısında soğuktan değil dehşetten donduk” derken, bazı hayvanların soğuktan donarak öldüğünü tespit ettiklerini ifade ettiler.


Barınaktaki sahipsiz köpeklerin 1-1.5 metre uzunluğundaki zincirlere bağlı olduklarını ve soğuktan korunacak kulübeler yerine açıkta tutulduklarını ifade eden gönüllüler, soğuktan ölen hayvanlar için, “ölerek kurtuldular” ifadesini kullandılar.

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