Bolu Göynük'te fuhuş operasyonu

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU\'nun Göynük ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 3 kadın ile 15 erkek gözaltına alındı. Kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi\'ne teslim edilirken, fuhşa aracılık eden bir kişi tutuklandı.

Göynük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu ilçede fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen kişinin evine operasyon düzenledi. Savcılık kararıyla gerçekleştirilen operasyonda evde yabancı uyruklu 3 kadın ile 15 erkek yakalandı. Gözaltına alınan kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi. 14 erkek ise idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. 1 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece \'fuhşa aracılık etmek\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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