"Bolu F Tipi'nde tutuklulara SEGBİS dayatılıyor" iddiası

Bolu F Tipi Cezaevi’nden bir mahkûm, tüm duruşmalar için kendilerine SEGBİS (Ses Görüntü Bilişim Sistemi) dayatıldığını dile getirdi.

Tutuklunun Birgün gazetesine yazdığı mektupta, bu durumun savunmalarını etkilediğini dile getiren tutuklunun aktardıklarına göre; mahkemelere götürülmeyen tutuklular mevcut. Tutuklu, cezaevinde revir taleplerinin yok sayıldığını belirterek, sağlık durumu kritik olanların da gerekli kontrollerinin yapılmadığına işaret etti.

Tutuklunun aktarımına göre; hakları için oturma eylemi yapan tutuklular, ya hücrelerine sürüklenerek getiriliyor ya da şiddete maruz bırakılıyor. Haberleşme ve iletişim haklarının ellerinden alındığını belirten tutuklu, kendilerine posta yolu ile gelen bilgisayar çıktılarının ‘sakıncalı’ görüldüğü için verilmediğini söyledi. Tutuklu, kişi başına 5 kitap ile 5 dergi sınırı olduğunu da sözlerine ekledi. Tutuklunun aktarımına göre; cezaevinde açık görüşler dahi iptal ediliyor. 45/1 numaralı genelgeye göre tutukluların birbiri ile haftada 10 saat olan sohbet hakkı, 2,5 saat olarak uygulanıyor. Çizim yapan tutuklular hapishanede kalem satışının sınırlandırılması, pilot kalem ve boya kalemlerinin tamamının yasaklanması ile karşı karşıya.