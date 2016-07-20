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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bolu Dağı'ndaki ünlü lokanta da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatıldı

İşyeri sahibi İsmail Çolak’ın, yaklaşık 6 ay önce "Umreye gidiyorum" diyerek Düzce’den ayrıldıktan sonra dönmediği belirtildi

20 Temmuz 2016 21:08

Bolu Dağı’nda faaliyet gösteren ve sahibi FETÖ/PDY’ye finansal destek sağladığı iddia edilen ünlü et lokantası kapatıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Bolu Dağı’nda yıllardır faaliyet gösteren ’İsmail’in Yeri’ adlı et lokantası kapatıldı. D-100 karayolunun Düzce kesiminde yol kenarında yer alan lokantaya gelen polis ve jandarma ekipleri, içeride arama yaptı. Sahibi, FETÖ/PDY’ye finansal destek sağladığı iddia edilen işyerinin yetkili ve çalışanlarına kapatma kararı tebliğ edildi. Lokantada bulunan müşterilerin çıkmasından sonra işyeri çalışanları eşyalarını topladı. Daha sonra D-100’ün kenarına demir bariyerler monte edilerek lokantaya girişler kapatıldı. Bariyer çekme çalışması sırasında polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İşyeri sahibi İsmail Çolak’ın, yaklaşık 6 ay önce "Umreye gidiyorum" diyerek Düzce’den ayrıldıktan sonra dönmediği ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

 

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FETÖPDYBolu DağıDüzceİsmailin yeriLokanta

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