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Yaşam

Bolu Dağı’nda zincirleme kaza

23 Nisan 2009 17:15

Bolu'da yoğun sis nedeniyle 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul yolunun Bolu Dağı Tüneli viyadükleri mevkisinde yoğun sis nedeniyle plakaları henüz belirlenemeyen 6 otomobil, 2 tır ile 2 kamyon, minibüs ve otobüs kaza yaptı.

Kazada, Ramazan Akoğlu ile adı henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılardan Akoğlu sıkıştığı aracın içerisinden kurtarılarak Bolu Köroğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda, araçların kaldırılması için çalışma yapılıyor.

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