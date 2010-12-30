T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BOLU DAĞINDA YOĞUN KAR YAĞIŞI BOLU (A.A)

30 Aralık 2010 01:45

-BOLU DAĞINDA YOĞUN KAR YAĞIŞI BOLU (A.A) - 29.12.2010 - D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı başladı. Bolu Dağında gün boyu aralıklarla devam eden sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Bolu Dağının yüksek kesimleri olan Karaklıkdere, Seymenler ve Bakacak mevkinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışmasına başladı. Trafik ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüleri uyardılar. Sürücülerden araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarını istediler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24