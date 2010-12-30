-BOLU DAĞINDA YOĞUN KAR YAĞIŞI BOLU (A.A) - 29.12.2010 - D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı başladı. Bolu Dağında gün boyu aralıklarla devam eden sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Bolu Dağının yüksek kesimleri olan Karaklıkdere, Seymenler ve Bakacak mevkinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışmasına başladı. Trafik ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüleri uyardılar. Sürücülerden araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarını istediler.