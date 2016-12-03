Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde öğleden sonra başlayan kar yağışı etkisini artırdı.



Otoyolun Bolu Dağı Tüneli, viyadükler, Elmalık ve Dağkent kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatıyor.



D-100 Karayolu'nun da Bolu Dağı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.



Sürücülere "dikkatli olun" uyarısı



Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışması sürdürürken, sürücüleri ışıklı tabelalarla kar yağışına karşı dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.



Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları yönünde uyardı.