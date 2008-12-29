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Yaşam

Bolu Dağı'nda ulaşıma kar engeli

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

29 Aralık 2008 02:00

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yağışla birlikte Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan yoğun kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Karayolları ekipleri, TEM Otoyolu'nun ulaşıma kapanmaması için güzergahta karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ekipleri ise kar yağışı ve buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bolu Meteoroloji Müdürü Erol Öztabak, kentte kar yağışının 3 gün aralıklarla devam etmesinin, yarın ve çarşamba günü etkisini artırmasının beklendiğini bildirdi.

Bolu'da kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığını belirten Öztabak, "Kar yağışı etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde kar yağışıyla birlikte buzlanma olacak. Sürücülerin dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Bazı köy yolları ulaşıma kapandı

Bu arada ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarına ulaşım sağlanamıyor. Dün gece Pozantı, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçelerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Etkili kar yağışı nedeniyle, Adana-Aladağ yolu ulaşıma kapandı. Ayrıca ilçelerden Tufanbeyli'de 17, Feke'de 17, Aladağ'da 8, Saimbeyli'de 4 köyle ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, ulaşıma kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Pozantı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu'nun Tarsus-Pozantı bölümünde trafik güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, Otoyolu trafiğe açık tutmak amacıyla tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, tırların otoyola çıkışlarına da izin vermiyor.

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