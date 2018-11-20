Bolu Dağı'nda trafik yoğunluğu ve sis

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- TEM yolu Bolu Dağı viyadüklerinde yapılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinin 20 gün boyunca kapalı olması, trafiğin yönlendirildiği D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye düşmesi ulaşımı yavaşlattı.

TEM yolu Ankara yönü Bolu Dağı viyadüklerinde yapılan çalışmalar nedeniyle araçlar Düzce Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu\'na yönlendiriliyor. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Etkili olan sis ise görüş mesafesini azalttı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarıyla sisin etkili olduğu yerlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Trafik yetkilileri, sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları uyarısında bulundu.



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