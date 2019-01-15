Bolu Dağı'nda TIR kayarak yolu kapattı; araç geçişlerine izin verilmiyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde kayan TIR nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapanırken, polis ekipleri yolun Ankara yönünde de olası tehlikeye karşı ulaşımı kesti. Araçlar, Kaynaşlı mevkisinden geri gönderildi.

D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde TIR\'ın kayması sonucu, yolun İstanbul yönü trafiğe kapandı. Polis ekipleri kurtarma çalışmaları sırasında, olası tehlikeye karşı yolun Ankara yönünde de araçların geçişine izin vermedi. Polisler, D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkisinde Bolu Dağı yönüne gitmek isteyen araç sürücülerini geri çevirerek, TEM yolunu kullanmalarını istedi.

Diğer yandan, Bolu Dağı\'nda kayan TIR nedeniyle yolda kalan sürücüler, \"Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. TIR hemen önümüzde kaydı ve yolu tamamen kapattı. Çalışmalar bitene kadar burada bekleyeceğiz\" ifadelerini kullandı.

Kaza yapan TIR nedeniyle Bolu Dağı\'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. TIR\'ın kaldırılması için yaklaşık 2 saat önce başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.



FOTOĞRAFLI