-BOLU DAĞI'NDA SİS ULAŞIMI AKSATIYOR DÜZCE (A.A) - 07.12.2010 - Bolu Dağı Düzce kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 40-45 metreye kadar düştüğü bildirildi. Bolu Dağı'nın D-100 Düzce kesiminde yağmur şeklinde aralıklarla devam eden hafif yağış ve etkili sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. D-100 Karayolu'nun Düzce kesimi ile TEM Otoyolu'nun Beyköy, Büyük Melen, Gümüşova ve Kaynaşlı bölümlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40-45 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri, sisin ve yağışın olduğu bölgelerde yavaş seyretmeleri konusunda uyarıyor.