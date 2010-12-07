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Yaşam

BOLU DAĞI'NDA SİS ULAŞIMI AKSATIYOR DÜZCE (A.A)

07 Aralık 2010 11:29

-BOLU DAĞI'NDA SİS ULAŞIMI AKSATIYOR DÜZCE (A.A) - 07.12.2010 - Bolu Dağı Düzce kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 40-45 metreye kadar düştüğü bildirildi. Bolu Dağı'nın D-100 Düzce kesiminde yağmur şeklinde aralıklarla devam eden hafif yağış ve etkili sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.  D-100 Karayolu'nun Düzce kesimi ile TEM Otoyolu'nun Beyköy, Büyük Melen, Gümüşova ve Kaynaşlı bölümlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40-45 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri, sisin ve yağışın olduğu bölgelerde yavaş seyretmeleri konusunda uyarıyor.

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