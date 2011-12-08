-Bolu Dağı'nda mesafesi 15 metre DÜZCE (A.A) - 08.12.2011 - Bolu Dağı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yüksek kesimlerde 15 metreye düştü. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Bolu Dağı Düzce kesiminde 2 gündür aralıksız devam eden yağışla birlikte oluşan sis ulaşımda aksamalara neden oluyor. Özellikle Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştüğü bildirildi. Trafik ekipleri, gece saatlerinde hafif şekilde devam eden yağmurun sulu kara dönüşebileceği, sürücülerin aşırı hız ve yakın takip yapmamaları uyarısında bulundu.