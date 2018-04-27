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Ekonomi

Bolu Dağı'nda, Karayolları'nda çalışan taşeron işçiler iş bıraktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı Tünel İşletme Şefliği'nde çalışan 44 taşeron işçiden 20'si, aylıklarının düşük olmasını ve yemek ücretlerinin karşılanmamasını gerekçe göstererek iş bıraktı

27 Nisan 2018 15:52

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı Tünel İşletme Şefliği\'nde çalışan 44 taşeron işçiden 20\'si, aylıklarının düşük olmasını ve yemek ücretlerinin karşılanmamasını gerekçe göstererek iş bıraktı.
Karayolları 4\'üncü Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı taşeron firmada çalışan 44 işçiden 20\'si iş bıraktı. Bolu Dağı Tüneli\'nde yol bakım onarım ve trafik işaretleme işini yapan firmada çalışan işçiler, iş bırakma nedenlerinin aylıklarının asgari ücret olması ve yemek ücretlerinin karşılanmaması olduğunu söyledi. İşçiler, Bolu Dağı Tüneli\'nin Ankara yönünde, yolun tarafında bulunan yeşil alanda toplandı. 4 yıldır taşeron işçi olarak çalışan Ergün Kurt burada diğer işçiler adına açıklamalarda bulundu. Kurt, haklarını her türlü hukuki çerçeve içerisinde arayacaklarını ifade ederek, \"Dün ihale sonuydu. Biz maaş artı yemek talebinde bulunduk ama şirket kabul etmedi. Şartnamede olmadığı için bize asgari ücretle çalışmamızı, asgari ücretle çalışmayanın işi bırakması gerektiğini söylediler. Biz de işi bıraktık. Daha önce belirtilen taşerona kadro olaylarında, biz asıl işi yaptığımız halde, bulunduğumuz ihale yapım işi olduğu için kadroyu hak etmediğimizi söylediler ve biz o zaman da kadroya alınmadık\" dedi.
Yemek paralarını kendileri karşıladıkları için aylıklarının asgari ücretin altına düştüğünü söyleyen Kurt, \"Biz maaş artı yemek talebinde bulunduk ama firma kabul etmedi. \'Bize tazminatlarımızı verin, biz tazminatlarımızı alıp devam edelim\' dedik ama onu da kabul etmediler. Tazminatlarının kendilerinde saklı olduğunu, daha sonra işten çıkarsak vereceklerini söylediler. Biz de en doğal hakkımız olan işe devam etmeme hakkımızı kullanıyoruz ama bizim yerimize buraya elemanlar getiriliyor. Hiçbir şekilde bizimle anlaşma yoluna gidilmiyor. Biz şu an 44 kişi başladığımız eyleme 20 kişi kalarak devam ediyoruz\" diye konuştu.

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