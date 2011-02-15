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Yaşam

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI VE SİS  DÜZCE (A.A)

15 Şubat 2011 20:51

-BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI VE SİS  DÜZCE (A.A) - 15.02.2011  - Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde etkili olan sis ve kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.  Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolunun Bolu Dağı Düzce kesimindeki Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde, akşam saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 8-10 metreye kadar düştü.  Ayrıca bölgede kar yağışının etkili olmasından nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, trafik ekipleri özellikle sisin etkili olduğu bölgelerde yakın takip ve sürat yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.  Yetkililer, kar yağışının gece etkisini arttıracağı belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

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