-BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI VE SİS BOLU (A.A) - 04.01.2011 - D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve sis nedeniyle, D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Kar yağışı ve sis özellikle Seymenler, Karalıkdere ve Bakacak mevkilerinde etkili olurken, karayolları ekipleri trafiğin aksamaması için Bolu Dağı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada, trafik ekipleri de Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları, araçlarında çekme halatı, takoz ve zincir bulundurmaları konusunda uyardı.