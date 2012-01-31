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Yaşam

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve buzlanma BOLU (A.A)

31 Ocak 2012 21:47

-Bolu Dağı'nda kar yağışı ve buzlanma BOLU (A.A) - 31.01.2012 - Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyardı. Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığı Bolu Dağı'nda kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.  Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bolu Dağı'nda denetimlerini arttırarak, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, takip mesafesini korumaları, aşırı hız ve hatalı sollamadan kaçınmaları, araçlarında çekme halatı, takoz ve zincir bulundurmaları yönünde uyarıyor.

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