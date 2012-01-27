-Bolu Dağı'nda kar yağışı DÜZCE/BOLU (A.A) - 27.01.2012 - Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Ulaşımda aksamaların yaşandığı karayolunda, ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ederken trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. D-655 Düzce-Zonguldak karayolu ve TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Bu arada, Düzce'de 63, Bolu'da 130 köy yolu ulaşıma kapandı. Ayrıca, Göynük'te 9, Mudurnu'da 8 köye elektrik verilemiyor. Yetkililer, Düzce ve Bolu çevrelerinde kar yağışının artmasının beklendiğini, vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.