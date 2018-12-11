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BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS ULAŞIMI ZORLAŞTIRDI

BOLU Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı zorlaştırdı

11 Aralık 2018 13:57

BOLU Dağı\'nın TEM otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı zorlaştırdı. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun Bolu Dağı geçişlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Bolu Dağı\'nda kar kalınlığı 8 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, özellikle Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde çalışmalara ağırlık verdi. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler araçlarıyla sisin etkili olduğu yerlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri güzergah üzerindeki noktalarda hazır şekilde bekledi. Ekipler, sürücülerin araçlarında kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışından görüntüler
-Yoldan görüntüler
-Detaylar
(Süre: 02.19-Boyut: 261 MB
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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