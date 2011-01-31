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Yaşam

BOLU DAĞI'NDA KAR VE BUZLANMA BOLU (A.A)

31 Ocak 2011 17:58

-BOLU DAĞI'NDA KAR VE BUZLANMA BOLU (A.A) - 31.01.2011 - D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.  Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bolu Emniyet Müdürü Bölge Trafik Şube Müdürü Orhan Başaran yaptığı açıklamada, kar yağışı, sis ve buzlanmanın trafik güvenliğini olumsuz etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:  ''Bu nedenle vatandaşlara özellikle kış mevsiminde toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Kendi araçlarını kullanacaklarsa muhakkak, araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmalarını, lastik diş derinliği, silecek lastiklerinin kontrolü, çam suyunun kontrolünü yaptırmaları gerekiyor. Araçlarda mutlak suretle çekme halatı, takoz, zincir bulundurmaları, kış mevsimine göre uygun giysiler giymeleri, araçlarında ayrıca battaniye bulundurmaları da önemli.''

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